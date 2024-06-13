شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مياه الشرب بالقاهرة تفتح باب التقديم بالمدرسة الثانوية الفنية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن قبول دفعة جديدة بـ المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى للعام الدراسى 2024-2025 ، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بـ التعليم الفنى والمدارس الفنية الثانوية الفنية المتخصصة.

وذكرت الشركة فى بيانها، أن الحد الأدنى للقبول 260 درجة بالنسبة لطلاب الشهادة الاعدادية العامة لنفس العام 2024 والاولوية للأعلى مجموعا وان التقديم سيكون عبر الموقع الالكترونى الشركة عبر الرابط www.gcwc.com.eg اعتبارا من يوم 11-7-2024، وبالنسبة لطلاب الإعدادية الأزهرية دفعة 2024 فسيتم قبول نسبة 5٪ فقط من إجمالى الطلاب المقبولين بالمدرسة .

وأوضحت الشركة فى بيانها أنه يشترط أن يجتاز الطالب قبل التحاقه اختبارات القدرات التحريرية بنسبة 60٪، وسوف يتم الإعلان عن الأسماء المرشحة ومواعيد اختبارات القدرات التحريرية والمقابلات الشخصية على الموقع الرسمى للشركة على نفس الرابط الموضح عالية.

الأوراق المطلوب تقديمها على موقع الشركة :

صورة الشهادة الاعدادية + بيان نجاح للصف الثانى + بيان نجاح للصف الثالث موجه إلى المدرسة من نفس الإدارة التعليمية ونفس المحافظة الحاصل منها الطالب على الإعدادية

صورة بطاقة ولى الأمر

صورة طلب الالتحاق بالمدرسة موقع عليها من ولى الأمر

صورة شهادة الميلاد