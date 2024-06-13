شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع شديد فى درجات الحرارة على أنحاء محافظة المنوفية.. مباشر والان مع تفاصيل الخبر

تشهد محافظة المنوفية، ارتفاعا فى درجة الحرارة على معظم أنحاء قرى ومدن محافظة المنوفية، منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، كما تشهد الحركة المرورية سيولة مرورية على معظم أنحاء المحافظة.

تتوقع هيئة الإرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، ذروة الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

ومتوقع اليوم أن يشهد نشاط رياح على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.