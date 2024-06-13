شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أساقفة أبرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان يهنئ الرئيس السيسى بعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

يهنئ المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة أبرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال “شيحان "فى نص البرقية: " بالأصالة عن نفسي وعن الكنيسة المارونية ومؤسساتها ورهبانياتها في مصر، أتقدم بخالص التهاني القلبية وأصدق التمنيات، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ونصلي أن يعيده الله على مصر الغالية وشعبها العظيم، بالخير والمحبة والسلام، وكل عام وسيادتكم بخير".

كما يهنئ رئيس أساقفة أبرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان،بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كلٍّ من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والمستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والمستشار محمد شوقى، النائب العام، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، وإلى كل من وزراء الدفاع والداخلية والعدل والتضامن الاجتماعى والتعليم والصحة والقوى العاملة والتجارة والصناعة والمالية والإسكان والبيئة والثقافة وشؤون مجلس النواب والزراعة، ومحافظ البنك المركزى المصرى.