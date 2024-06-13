شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة وفروع الشركات التابعة.

وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية..

- الطماطم 8 جنيهات.

‏- البصل 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 21 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 17.5 جنيه.

- بطاطا 12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 14 جنيها.

‏‎الباذنجان الأبيض بـ 18 جنيها.

- الكوسة بـ 14 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 18.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 15 جنيهات.

‏الفلفل الألوان بـ 27 جنيها .

‏‎‏‎‏- الليمون بـ 28.5 جنيه.

- الفاصوليا الخضراء بـ 28 جنيها.

بطيخ 13.5 جنيه سعر الكيلو.

- الموز البلدي بـ 23.5 جنيه.