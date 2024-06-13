شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يعلن تداول 63 طن بضائع متنوعة والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 9 سفن، بينما غادرت 8 سفن، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 32914 طنًا تشمل: 4110 طن يوريا و 6575 كلينكر و 2668 أسمنت معبأ و3481 أسمنت صب و1000 ملح معبأ و1590رمل زجاجي و 48 حديد تسليح و 2250 مولاس و 11192 بضائع متنوعة.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31878 طنًا تشمل: 7850 طن حديد، و5067 خردة، و8611 فول صويا، و10000 طن كسب صويا، و350 زيت طعام، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1712 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 746 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2851 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 156557 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2573 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية و شبرا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6265 حركة.