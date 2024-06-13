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ميناء دمياط يعلن تداول 63 طن بضائع متنوعة

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القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

الخميس، 13 يونيو 2024 01:19 م

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 9 سفن، بينما غادرت 8 سفن، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 32914 طنًا تشمل: 4110 طن يوريا و 6575 كلينكر و 2668 أسمنت معبأ و3481 أسمنت صب و1000 ملح معبأ و1590رمل زجاجي و 48 حديد تسليح و 2250 مولاس و 11192 بضائع متنوعة.


كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31878 طنًا تشمل: 7850 طن حديد، و5067 خردة، و8611 فول صويا، و10000 طن كسب صويا، و350 زيت طعام، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1712 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 746 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2851 حاوية مكافئة.


ووصل رصيد الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 156557 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2573 طن قمح متجهين إلى صوامع  القليوبية و شبرا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6265 حركة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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