شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يعلن تداول 63 طن بضائع متنوعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالخميس، 13 يونيو 2024 01:19 م
أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 9 سفن، بينما غادرت 8 سفن، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة.
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 32914 طنًا تشمل: 4110 طن يوريا و 6575 كلينكر و 2668 أسمنت معبأ و3481 أسمنت صب و1000 ملح معبأ و1590رمل زجاجي و 48 حديد تسليح و 2250 مولاس و 11192 بضائع متنوعة.
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31878 طنًا تشمل: 7850 طن حديد، و5067 خردة، و8611 فول صويا، و10000 طن كسب صويا، و350 زيت طعام، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1712 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 746 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2851 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 156557 طنًا .
كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2573 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية و شبرا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6265 حركة.
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