شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. ذروة الموجة شديدة الحرارة مستمرة حتى السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها إلقاء تحذير الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى ذروة الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء من اليوم الخميس 13 يونيو وحتى السبت 15 يونيو.

الأرصاد تحذر: ذروة الموجة شديدة الحرارة مستمرة حتى السبت

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى ذروة الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء من اليوم الخميس 13 يونيو وحتى السبت 15 يونيو، كما أشارت هيئة الأرصاد إلى أنه يسود طقس اليوم شديد الحرارة على أغلب الأنحاء.

رئيس البعثة الطبية للحج: استقرار الوضع الصحى للحجاج المصريين بمستشفيات مكة

أكد رئيس البعثة الطبية المصرية للحج، الدكتور عمرو رشيد، أن كافة المرضى من الحجاج المصريين فى أيد أمينة، ويتم علاجهم وتشخيصهم بسرعة ويسر، كما تقدم لهم كافة الخدمات الطبية داخل المستشفيات السعودية.

طرق سداد المصروفات الدراسية لطلاب المدارس الرسمية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه يقوم ولى الأمر بسداد قيمة المصروفات الدراسية لطلاب المدارس الحكومية للعام الدراسى الجديد 2025، لحساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب.

كاف يحدد 4 يوليو لإجراء قرعة أمم أفريقيا 2025 بجوهانسبرج

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " يوم 4 يوليو المقبل لإجراء قرعة تصفيات بطولة أمم أفريقيا 2025 التي تستضيفها المغرب، ونشر كاف بيانا رسميا على موقعه الرسمي أكد فيه أن القرعة تقام بمدينة جوهانسبرج فى جنوب أفريقيا في تمام الثالثة والنصف بتوقيت القاهرة.

منافذ وزارة الزراعة تطرح اللحوم البلدية بأسعار مخفضة.. الطازج بـ 250 جنيها

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا عن طرح منافذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اللحوم البلدية بأسعار مخفضة.

معلومات الوزراء: 73% من المواطنين أبدوا رضاهم عن الخدمات الحكومية

أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، استطلاعاً للرأي على عينة من المواطنين البالغين (18 سنة فأكثر) من جميع محافظات الجمهورية؛ بهدف التعرف على مدى استخدامهم لبعض الخدمات المتاحة إلكترونيًّا ومدي تقييمهم لها، حيث تم سؤالهم عن مدى رضاهم أو عدم رضاهم عن الخدمات التي تقدمها الحكومة إلكترونيًّا.

أرقام الجزائرى زين الدين بلعيد قبل الانضمام للأهلى

حسم مسئولو النادى الأهلي، ملف التعاقد مع الجزائرى زين الدين بلعيد مدافع اتحاد العاصمة الجزائرى لمدة أربع سنوات بدءا من الموسم المقبل، بعدما كللت المفاوضات التى دارت بين الناديين بالنجاح خلال الساعات الماضية.

بدء تصعيد حجاج القرعة فجر غد للوقوف بعرفات لأداء الركن الأعظم من الحج

أعلن اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس بعثة الحج الرسمية، بدء تصعيد حجاج بعثة القرعة فجر غد الجمعة إلى منطقة المشاعر المقدسة؛ استعدادا لأداء الركن الأعظم من الحج بالوقوف بصعيد عرفات الطاهر.

وزارة الصحة تكشف عن 5 نصائح لرفع مناعة الطلاب خلال فترة الامتحانات

وجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح المهمة لرفع مناعة الطلاب خلال فترة الامتحانات.

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل اليوم بعيد الصعود.. اعرف طقوسه

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بذكرى عيد الصعود اليوم الخميس، الموافق 13 يونيو بذكرى عيد الصعود والتى تأتى بعد عيد القيامة المجيد، ويأتى نهاية صوم 55 يوما، ويعتبر عيد الصعود من الأعياد السيدية الكبرى وواحدًا من بين 12 عيدًا تحتفل بهم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وهو احتفال بصعود المسيح إلى السماء بعد أن أتم عمل الفداء وأكمل كل تدابير الخلاص من بعد أربعين يوما من قيامته.