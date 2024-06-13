شكرا لقرائتكم خبر عن السفير قحطان خلف يصل القاهرة ويستلم مهام عمله كسفير للعراق لدى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت السفارة العراقية لدى مصر، الخميس، وصول السفير الدكتور قحطان طه خلف إلى القاهرة، واستلام مهام عمله سفيراً لجمهورية العراق في القاهرة والمندوب الدائم لجامعة الدول العربية.

كانت وزارة الخارجية العراقية، قد أعلنت في يونيو الجاري، تقديم سفير عراقي جديد أوراق اعتماده في الجامعة العربية.

وذكرت الخارجية العراقية أن السفير العراق قحطان طه خلف، قدّم أوراق اعتماده مندوبًا دائمًا لجمهورية العراق لدى جامعة الدول العربية، إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية؛ أحمد أبو الغيط، وذلك في مقر الجامعة العربية.

وأشارت الخارجية العراقية أنه جرى تبادل وجهات النظر بشأن القضايا العربية، وأهمية تكاتف الجهود لإيجاد موقف عربي مشترك يُعزز العمل العربي، بينما نقل البيان عن الأمين العام تأكيده: أهمية العراق وتأثيره في محيطه الإقليمي وفي جامعة الدول العربية.

