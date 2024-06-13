شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: أى محاولة لاستغلال إجازة العيد للبناء المخالف ستقابل بمنتهى الحزم والان مع تفاصيل الخبر

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن أى محاولة لاستغلال إجازة عيد الأضحى للبناء المخالف ستقابل بمنتهى الحزم وستعرض صاحبها لإجراء قانونى حاسم ورادع .

وأكد محافظ القاهرة رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية وإدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة للتصدي لأى محاولة لـ البناء المخالف خلال اجازة العيد مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها مؤكدًا على محاسبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة على الفور .

وفى هذا السياق قامت الأجهزة التنفيذية بحى مصر القديمة بإزالة الدورين الثاني والثالث عشر المقامين بدون ترخيص بأحد العقارات بمدينة الفسطاط مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد محافظ القاهرة على المواطنين بعدم التعامل مع أى عقار دون الرجوع الي الاحياء للتأكد من التراخيص المنصرفة له .