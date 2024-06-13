شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جبران: العمال درع إنتاجي للدولة فى ظل الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالتهنئة للشعب المصري الكريم وقيادته الرشيدة والأمة العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيا المولى عز وجـل أن يعيد هذه الأيام المباركة على العالم بالخير والسلام، لا سيما فى تلك الأيام الجليلة المباركة التي يتوافد فيها الحجيج مـن مشارق الأرض ومغاربها إلى الأراضي الحجازية لأداء مناسك الحج.

وتقدم محمد جبران باسمه وباسم عمال مصر عامة بخالص التهاني للشعب المصرى فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، والامة الاسلامية والعربية بهاذة المناسبة الكريمة، وقال جبران،: إننا في تلك الأيام المباركة نهنئ كل كوادر وقيادات وأعضاء النقابات العمالية، وجميع العمال في ربوع مصر متمنياً أن تكون تلك المناسبة المباركة ملهمة ومحفزة على العمل والعطاء وبذل مزيد من الجهد والعرق من أجل الارتقاء بالكيانات العمالية.

وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر، ندعو المولى عز وجل أن تحمل هذه الأيام المباركة كل الخير والبركة إلى الأمتين العربية والإسلامية، وان تنعم مصرنا الغالية بالمزيد من الاستقرار والتنمية والتقدم، وأن تكون هذه الأيام مباركة على عمالنا الأوفياء، وجنود انتاجنا الذين كانوا ولا زالوا الدرع الإنتاجي للدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها، وأطلق مبادئها الرئيس عبدالفتاح السيسى.