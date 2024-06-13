شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يستقبل وفود الكنائس للتهنئة بعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

استقبل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الخميس، بمقر ديوان عام المحافظة عددًا من القيادات الكنسية، والتى ضمت (الأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة وتوابعها، والأنبا صموئيل أسقف طموه وتوابعها، والأنبا زوسيما أسقف أطفيح، والأنبا توماس عدلى مطران الجيزة والفيوم وبنى سويف للأقباط الكاثوليك، والقس بشير أنور نودى راعى الأقباط الإنجيليين بالجيزة)، والوفود المرافقة لهم؛ وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب محافظ الجيزة عن مدى سعادته لتلك الزيارات، مبديًا ترحيبه بوفود الكنائس من المهنئين، ومؤكدًا الدور الفعال الذى تلعبه روح المحبة والألفة بين أفراد الشعب المصرى فى حفظ وسلامة الوطن وتمكين الدولة وقيادتها من سرعة تحقيق أهداف التنمية والبناء بمختلف أنحاء الجمهورية.

من جانبهم، قدم الحضور التهنئة لمحافظ الجيزة وأهالى المحافظة وجموع الشعب المصرى بتلك المناسبة، معربين عن تمنياتهم بدوام الأمن والاستقرار والرخاء لمصر وأهلها.

وكان فى استقبال الوفود رفقة المحافظ إبراهيم الشهابي وهند عبدالحليم نواب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة ومحمد نور السكرتير المساعد.