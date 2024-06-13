شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز قراءات الكنيسة فى عيد الصعود اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تحتفل كنائس مصر الكاثوليكية والأرثوذكسية اليوم الخميس، بذكرى عيد الصعود، وذلك بعد انتهاء عيد القيامة المجيد، الذى يأتى فى نهاية صوم الـ55 يوما، ويعتبر من الأعياد السيدية الكبرى وواحدًا من بين 12 عيدًا تحتفل بها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وهو احتفال بصعود المسيح إلى السماء.

كنيسة العائلة المقدسة بالزيتون

ويقول الأب أغسطينوس موريس كاهن كنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك بالزيتون، إن مواعيد القداسات فى عيد الصعود، اليوم الخميس، مثل مواعيد القداسات طوال الشهر المريمى الذى يحتفل به الأقباط الكاثوليك، مؤكدا أن عيد الصعود تحتفل به الكنيستين الكاثوليكية والأرثوذكسية.

وذكر أن أبرز القراءات فى قداس العيد اليوم ، سيكون فيها صعود المسيح ومباركته وصعوده للسماء وتبشير أن الدنيا فرح، مضيفا فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الكنيسة نظمت قداسا فى الساعة 8 صباحاً و،سوف تنظم اليوم الخميس، قداس الساعة 7 مساء، مؤكدا أنه لا يوجد حجز مبكر والكنيسة ترحب بالجميع.