شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: المسطحات الخضراء تزين شارع جزيرة العرب بالعجوزة والان مع تفاصيل الخبر

نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" صورًا ترصد المساحات الخضراء بحي العجوزة، قائلة: "الأشجار والمسطحات الخضراء تزين شارع جزيرة العرب بالعجوزة".

وأكدت المحافظة تنسيق وتجميل وتطوير الجزيرة الوسطى وأرصفة المشاة بشارع أحمد عرابي بـ حي العجوزة، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين الصورة البصرية بالشوارع والطرق والميادين العامة.

وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على ضرورة الصيانة الدورية للحدائق والجزر الوسطى والمسطحات الخضراء بالتعاون مع الأحياء المعنية للحفاظ على الشكل الحضارى لها.

وكان وزير التنمية المحلية هشام آمنة، أعلن أن إجمالي ما تم توريده وزراعته بالفعل منذ بدء المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية لزراعة " 100 مليون شجرة" بلغ 2.5 مليون شجرة لعدد 25 محافظة.

وأكد هشام آمنة إن إجمالي الاعتمادات المالية التي أتاحتها الوزارة بلغت 71 مليون جنيه لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، لافتاً إلي قيام الوزارة بشراء حوالي 28 ألف شجرة جاري زراعتها في الوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك بالتنسيق مع مديريات الصحة.

وأوضح أن الوزارة عملت على قدم وساق بالتنسيق مع المحافظات لاتخاذ خطوات سريعة وفعالة لتطبيق المرحلة الثانية للمبادرة بشكل مشرف يحقق أهدافها في مختلف المراكز والمدن والأحياء بها، مشيراً إلى أن محافظة الدقهلية احتلت الصدارة بإجمالي ما تم توريده بحيث بلغ 473,8 ألف شجرة، يليها محافظة الشرقية بـ309 آلاف شجرة، ثم محافظة الغربية بعدد 232 ألف شجرة، ثم محافظة المنوفية بعدد 175 ألف شجرة، ومحافظة الوادي الجديد بعدد 165 ألف شجرة، ومحافظة شمال سيناء بعدد 110 آلاف شجرة، ومحافظة بني سويف بعدد 108 آلاف شجرة، ومحافظات الأقصر والبحيرة وكفر الشيخ بعدد 103 آلاف شجرة لكل منها، ومحافظة جنوب سيناء بـ82,4 ألف شجرة، ومحافظة أسوان بـ81 ألف شجرة، وحصلت محافظة الجيزة على 72.1 ألف شجرة.



أشجار ومسطحات خضراء بشارع جزيرة العرب



الأشجار تزين شارع جزيرة العرب بالعجوزة



المسطحات الخضراء بشارع جزيرة العرب في حي العجوزة



المسطحات الخضراء بشارع جزيرة العرب



المسطحات الخضراء تزين شارع جزيرة العرب بالعجوزة