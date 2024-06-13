رئيس النيابة الإدارية يلتقى الشركة المنفذة للمنصة الرقمية لمنظومة التصويت المميكن

استقبل المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الخميس، الدكتور مهندس مصطفى صالح رئيس مجلس إدارة شركة للحلول التكنولوجية.

جاء ذلك بحضور كل من المستشار محمد عبد المعطي، والمستشار طارق علي عبد الرازق، والمستشار أحمد صدِّيق أعضاء اللجنة الدائمة للانتخابات، والمستشار محمود سمير خلف الله مدير وحدة التحول الرقمي.

وخلال الزيارة قدم الدكتور مهندس مصطفى صالح، التهنئة للمستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة؛ على ما حققته النيابة الإدارية من نجاح في إطلاق المنصة الرقمية لمنظومة التصويت المميكن والتي تشكل المرحلة الثانية لمنظومة الانتخابات الإلكترونية، والتي من خلالها - ولأول مرة – أجريت العملية الانتخابية بالكامل بداية من طلب الترشح مرورًا بالتصويت وحتى إعلان النتيجة، وبمقتضاها تم انتخاب رئيس ووكيلي نموذج محاكاة مجلس الشيوخ المصري ورؤساء ووكلاء وأمناء سر اللجان النوعية بالمجلس من خلال بيئة إلكترونية لا ورقية بالكامل واختتمت بانعقاد الجلسة الافتتاحية بمقر مجلس الشيوخ المصري، يوم الخميس السادس من يونيو الجاري وأنه من دواعي الفخر والإعزاز أن كافة مراحل التصميم والتنفيذ والدعم التقني والفني الذي قدمته الشركة قد أتت على يد سواعد أبناء مصر من الشباب المتميزين في مجال علوم البرمجيات وتكنولوجيا الحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي.

وأكد تطلعه لمزيد من التعاون مع النيابة الإدارية بما يكفل استمرار نجاح التجربة غير المسبوقة والإطلاق الكامل للمنظومة بمراحلها المختلفة.

ومن جانبه وجه المستشار حافظ عباس – رئيس الهيئة، الشكر للدكتور مهندس مصطفى صالح - رئيس مجلس إدارة شركة "إنفورماتيك - Informatique" للحلول التكنولوجية، على التعاون المثمر والبناء والدعم التقني والفني الذي قدمته الشركة لمنظومة الانتخابات الإلكترونية، والذي كان من ثماره تطبيق التجربة بنجاح منقطع النظير على عدد من الانتخابات النقابية والمهنية والهيئات الرياضية والشبابية، وصولًا لإطلاق المرحلة الثانية من المنظومة والمتمثلة في المنصة الرقمية وتفعيلها لأول مرة في انتخابات نموذج محاكاة مجلس الشيوخ المصري، والذي أتى تتويجًا للتعاون بين النيابة الإدارية ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأكد أن التعاون بين النيابة الإدارية وشركة "إنفورماتيك - Informatique" والذي بدأ مع تطبيق برنامج التصويت الإلكتروني للنيابة الإدارية الذي شَكَّلَ الَّلبِنَة الأولى لمشروع عملاق لمنظومة الانتخابات الإلكترونية، وصولًا للإطلاق الأخير للمنصة الرقمية وإدارة انتخابات شباب مصر أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ الذين يشكلون أمل مصر ومستقبلها الواعد، لتبدأ تجربتهم في ممارسة الديموقراطية من خلال رؤية مستقبلية للانتخابات الإلكترونية بكل ما توفره من ضمانات ووقت وجهد ونفقات.جدير بالذكر أن برنامج التصويت الإلكتروني سبق وأن قامت النيابة الإدارية بإيداعه كمصنف محمي بحق المؤلف بمكتب حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ITEDA"، قبل أن تبدأ استخدامه في العديد من الانتخابات التي تولت إدارتها والإشراف عليها. صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.