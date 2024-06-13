شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل السفير الفرنسى بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

استقبل صباح اليوم، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، السفير إريك شوفالييه، السفير الفرنسي بجمهورية مصر العربية، وذلك بالمقر البطريركي، بكوبرى القبة.

وحضر اللقاء الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والقمص لويس نصحي، الوكيل البطريركي، والقمص بيشوي فوزي، الوكيل الرعوي، والسيد مالو رينارد.

وتعرف السفير الفرنسي على تاريخ الكنيسة الكاثوليكية بمصر، والخدمات المتنوعة، التي تقدمها للمجتمع المصرى، كما أشار البطريرك إلى الدور الرائد للمدارس الكاثوليكية بمصر.

وأبدى السفير إعجابه الشديد بعراقة الكنائس الكاثوليكية بمصر، مشيدًا بالحضور الفعال للكنيسة، داخل المجتمع المصري، شاكرًا صاحب الغبطة، على حفاوة الاستقبال.

وفى ختام الزيارة، زار السفير الفرنسي بمصر الكنيسة الصغيرة، الملحقة بالمقر البطريركي، حيث قام بطريرك الأقباط الكاثوليك، بتوضيح بعض الرموز، الخاصة بها، إلى السفير إريك شوفالييه. واختتمت الزيارة بالتقاط الصورة التذكارية.



بطريرك الأقباط الكاثوليك والسفير الفرنسى



جانب من لقاء بطريرك الأقباط الكاثوليك مع السفير الفرنسى



لقاء بطريرك الأقباط الكاثوليك بالسفير الفرنسى