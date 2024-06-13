شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن تتعاقد على أتوبيسات حديثة لتصعيد حجاج الجمعيات إلى عرفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت وزارة التضامن الاجتماعى بقيادة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن من خلال المؤسسة القومية لـ تيسير الحج على التعاقد مع شركات نقل لتوفير أتوبيسات حديثة لتصعيد حجاج الجمعيات الأهلية الى للمشاعر المقدسة حيث من المقرر أن تبدأ الوزارة في خطة تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية إلى عرفات اعتبارا غد الجمعة،

وأشار أيمن عبد الموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعى رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، الى توفير وسائل التنقل، وتوفير الإعاشة للحجاج طوال فترة التواجد، أيضا توفير المخميات لحجاج الجمعيات الأهلية في كل من عرفات و"منى" كما يتم بحث ومراجعة كافة الخدمات والمزايا المقدمة للحجاج في المشاعر المقدسة بالتنسيق ع السلطات السعودية بالإضافة إلى معاينة موقع بعثة حجاج الجمعيات في مني وعرفات وموقف انتظار السيارات الناقلة للحجاج خلال فترة المشاعر.