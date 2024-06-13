شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تتبرع بجهاز تنفس صناعى لقسم الطوارئ بمستشفى حميات دمنهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، ووفد من النقابة العامة محافظة البحيرة، حيث التقوا بالأطباء في مستشفى حميات دمنهور، ومعهد الأورام، ومستشفى دمنهور التعليمى، للإطمئنان على أحوالهم، والاستماع لمطالبهم، ووجه وفد النقابة العامة للأطباء، خالص الشكر والتقدير لجميع أعضاء الفريق الطبى، على جهودهم المبذولة فى تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، مشيدين بمستوى التجهيزات الطبية والخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الزيارة، قدمت لجنة مصر العطاء بالنقابة العامة للأطباء، جهاز تنفس صناعي، كتبرع لقسم الطوارئ بمستشفى حميات دمنهور، التي تخدم آلاف المواطنين، وتضم واحدة من أحدث وأكبر وحدات مناظير الجهاز الهضمي علي مستوي الجمهورية، حيث تُعد لجنة مصر العطاء الذراع الإغاثي والإنساني للنقابة العامة للأطباء، وتتلقى اللجنة تبرعات المواطنين بجميع فئاتهم، وتقوم اللجنة بتقديم الدعم الطبي لغير القادرين سواء بدعمهم مباشرة، أو دعم الأقسام والمستشفيات الحكومية التي تقدم الخدمات المجانية للمواطنين.

ضم وفد النقابة العامة للأطباء الأمين العام الدكتور محمد فريد حمدي، وأمين الصندوق الدكتور أبو بكر القاضى، والأمين العام المساعد ومقرر لجنة مصر العطاء الدكتور خالد أمين زارع.

وعلى هامش الزيارة، أهدت نائب محافظ البحيرة الدكتورة نهال بلبلع، درع المحافظة إلى نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، تقديرا لجهوده وجهود نقابة الأطباء في مساندة القطاع الصحي، ودعم جهود الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.