شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرى تستعد لاستقبال موسم السيول فى شمال سيناء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تواصل وزارة الموارد المائية والري أعمال رفع الإطماءات من بحيرة تخزين سد الروافعة أحد سدود الحماية من أخطار السيول بمحافظة شمال سيناء بهدف رفع كفاءة السد فى استقبال السيول خلال الموسم المقبل، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة للمياه الجوفية بشمال سيناء.

يشار إلى أن سد الروافعة هو أكبر حاجز لمياه الأودية التى تصب فى مجرى وادى العريش، وتم بناء السد فى عام 1946 م لتخزين مياه السيول وتبلغ السعة التخزينية له حوالى 5 ملايين متر مكعب وفى عام 1975 و1981 حدث سيل عالى الشدة بوادى العريش وزاد حجم المياه عن السعة التخزينية لسد الروافعة، مما تسبب فى وصول المياه إلى مدينة العريش.



بحيرة تخزين سد الروافعة

وتم تعلية السد من قبل وزارة الموارد المائية والرى فى عام 1986 م لزيادة السعة التخزينية، وتم الانتهاء من التعلية فى عام 1986 إلا أنه فى عام 2010 م حدثت سيول عالية الشدة من الأودية الفرعية الوادى العريش أدى هذا إلى وصول المياه إلى مدينة العريش ووقوع خسائر فادحة نتيجة التعديات السكنية والزراعية على مجراه، لذلك تعمل وزارة الرى كل عام على رفع الاطماءات لاستقبال مياه السيول.