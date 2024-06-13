شكرا لقرائتكم خبر عن متوقع بلوغها 72 درجة.. "الصحة السعودية" تحذر الحجاج من ارتفاع الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت وزارة الصحة السعودية الحجاج من أخطار التعرض لارتفاع حرارة الأسطح بالمشاعر المقدسة، والتي تصل إلى 72 درجة مئوية في بعض المناطق الجبلية. وفق "سبق" السعودية.

وحذرت الحجاج من خطر التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، مشيرة إلى أن موسم الحج هذا العام يأتي مع ارتفاع درجات الحرارة على مكة المكرمة التى تعد أكبر الصعوبات التي يواجهها الحجاج.



ودعت وزارة الصحة الحجاج إلى استخدام المظلات بشكل دائم لـ تجنب التعرض للشمس بشكل مباشر، وشرب المياه بكميات كافية على مدار اليوم، حتى لو لم يشعروا بالعطش، والالتزام بكل التعليمات والنصائح الصحية، والابتعاد عن الخروج والتعرض لأشعة الشمس أو المشي على الأسطح أو لمسها خلال ساعات الذروة من الساعة الـ 11 صباحًا إلى الـ 3 مساءً.



وعلى صعيد متصل، وجهت وزارة الحج والعمرة السعودية، مجموعة من النصائح المهمة لضيوف الرحمن لتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، قدر الإمكان فى المشاعر المقدسة.



ودعت الوزارة حجاج بيت الله الحرام لحماية أنفسهم من ضربة الشمس خلال أداء المناسك عبر تجنب الخروج نهارًا إلا في حالات الضرورة، وعدم الخروج دون مظلة للحماية، والحرص على شرب كميات كافية من السوائل.



ونوهت بأن ضربة الشمس تعد حالة طبية طارئة تستدعي إسعاف المصاب بسرعة.