شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة ‫الزراعة تنفى قطع الأشجار بحديقة الحيوان بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لجنة من المختصين بالوزارة بالانتقال لـ حديقة الحيوان بالجيزة بعد تداول بعض مواقع التواصل أخبارا حول تقطيع الأشجار في حديقة الحيوان والمعاينة على الطبيعة حيث ثبت عدم صحة الاخبار المتداولة جملة وتفصيلا وأن الصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى هي لأحد الأوناش، الذي يقوم بتهذيب الأشجار وليس تقطيعها وذلك للحفاظ عليها من التلف لصيانتها وتهذيبها وتجميل شكلها.

من ناحيته أكد أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة "أنه جاري عملية تهذيب وتقليم حديقتي الحيوان والأورمان منذ 6 أشهر ومرفق صور لما قبل وبعد التهذيب مشيرا إلى أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يؤكد دائما على ضرورة الحفاظ على الأشجار والنباتات النادرة وكل من له طابع اثري وتراثي في حديقتي الحيوان والاورمان وذلك طبقا لما هو منصوص عليه في العقود المبرمبة بين وزارة الزراعة وتحالف تطوير الحديقتين والذي تقوده شركة الإنتاج الحربى للمشروعات.

ويطالب المستشار الإعلامي لـ وزارة الزراعة كل وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعي بتحرى الدقة في نشر أى معلومات غير دقيقة قد تثير البلبلة.

كما ناشد المستشار الإعلامى التواصل مع الوزارة للحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة.





اشجار



الأشجار في الحديقة