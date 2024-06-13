شكرا لقرائتكم خبر عن حزب العمال البريطانى يتعهد بالاعتراف بدولة فلسطين حال فوزه بالانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى حزب العمال البريطانى نيته الاعتراف مستقبلًا بدولة فلسطين حال فوزه فى الانتخابات المقبلة، حسبما ذكرت رويترز.

وتعهد حزب العمال البريطاني، الذى يتقدم بفارق كبير فى استطلاعات الرأى عن حزب المحافظين الحاكم، قبل انتخابات الرابع من يوليو 2024، بالاعتراف بالدولة الفلسطينية كمساهمة فى تجديد عملية السلام.

وقال حزب العمال البريطانى فى بيان له: "إن إقامة الدولة الفلسطينية هى حق الشعب الفلسطينى غير القابل للتصرف، نحن ملتزمون بالاعتراف بالدولة الفلسطينية كمساهمة فى عملية السلام".

حكومة ريشى سوناك الحالية، قالت فى وقت سابق، إن بريطانيا يمكن أن تعترف رسميًا بالدولة الفلسطينية قبل نهاية عملية السلام، وإن الفلسطينيين فى الضفة الغربية وقطاع غزة يجب أن يحصلوا على المنظور السياسى لطريق موثوق به إلى دولة فلسطينية وقطاع غزة.

وفى شهر مايو، اعترفت إسبانيا وأيرلندا والنرويج رسميًا بالدولة الفلسطينية، ما أثار رد فعل غاضبًا من إسرائيل، التى قالت إن هذه الخطوة كانت بمثابة مكافأة على حماس.

كانت إسبانيا والنرويج وأيرلندا، أعلنت اعترافها بدولة فلسطين، ما يرفع عدد الدول المعترفة بها إلى 147 من أصل 193 دولة بالجمعية العام للأمم المتحدة.

تعيش بريطانيا زخمًا سياسيًا كبيرًا، فى الوقت الذى يستعد فيه البريطانيون لانتخاب برلمان جديد فى الصيف، بعد أن دعا رئيس الوزراء البريطانى لانتخابات مبكرة، وتشير استطلاعات الرأى إلى أن حزب العمال المعارض يتقدم حاليًا بفارق كبير على حزب المحافظين الحاكم.

ويعد ريشى سوناك، ثالث رئيس للحكومة منذ الانتخابات السابقة فى عام 2019، ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة المقبلة فى بريطانيا، 4 يوليو.

ويتولى سوناك منصبه منذ أكتوبر 2022، بعد بوريس جونسون، وليز تروس، أصبح بالفعل ثالث رئيس للحكومة منذ الانتخابات الأخيرة فى عام 2019، ويتمتع رئيس الوزراء فى المملكة المتحدة بالحرية إلى حد كبير فى اتخاذ قرار بشأن موعد الانتخابات خلال فترة زمنية كافية، ويجب عليه تقديم إشعار قبل 25 يومًا عمل على الأقل.