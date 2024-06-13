شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: وصلنا ذروة الموجة الحارة.. وانخفاض درجات الحرارة أول أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أننا وصلنا لذروة الموجة الحارة من اليوم ومتوقع استمرارها غدا الجمعة والسبت، موضحة أن درجات الحرارة ستشهد مزيد من الارتفاعات والعظمى اليوم 40 درجة والعظمى غدا متوقع تصل 43 درجة.

وحذرت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، على قناة دي ام سي، من التعرض لأشعة الشمس خلال فترات الظهيرة من 1 ظهرا إلى 5 عصرا يجب تجنب أشعة الشمس بشكل مباشر، مفيدة بأن نسبة الرطوبة بدأت تزيد في الجو ووجودها يؤثر ويجعلنا نشعر بدرجات حرارة أكثر ارتفاعا.

وتابعت: "درجات الحرارة في المناطق الساحلية من 36 إلى 37 درجة مئوية ومع أول ايام العيد هيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة بمعدل 3 درجات ومتوقع تصل لـ38 و39 درجة، ولكن يظل الطقس شديد الحرارة والمناطق الساحلية ستكون ما بين 31 و32 درجة مئوية"، مؤكدة أن الأجواء ستكون معتدلة معظم المحافظات خلال العيد.