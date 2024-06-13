شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: إصابة 11 عسكريًا في المعارك الدائرة بقطاع غزة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جيش الاحتلال إصابة 11 عسكريا في المعارك الدائرة بقطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها .



وقالت وكالة بلومبرج الأمريكية إنه فى الأشهر التى تلت شن إسرائيل لحربها على قطاع غزة، فى أعقاب الهجوم الذى تعرضت لها فى السابع من أكتوبر، تم إلغاء دعوات المشاركة فى المرتمرات لعشرات من الباحثين فى إسرائيل، وسحب أبحاثهم من المراجعة، وتوقف التمويل، كما أن طلبات التقييم السرى المعتادة فى العالم الأكاديمى تم تجاهلها أو رفضها.