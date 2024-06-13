شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يوافق على إنشاء منطقة حرة باسم شركة كوفيكاب إيجبت لتصنيع الأسلاك والان مع تفاصيل الخبر

وافق الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة " كوفيكاب إيجبت لتصنيع الأسلاك الكهربائية للسيارات " بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان .

وتلتزم الشركة بتصدير نسبة لا تقل عن 100% من حجم إنتاجها سنوياً إلى خارج البلاد وتستخدم مكون محلى من منتجاتها بنسبة لا تقل عن 60% خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ بدء التشغيل.

كما تلتزم الشركة باستيفاء شروط الأمن الصناعى والدفاع المدنى والحريق وفقا للكود المصرى المتبع في هذا الشأن، وتأمين منشآت المنطقة الحرة الخاصة وحدودها بأبراج وحراسة وكايمرات مراقبة على نفقة الشركة واستيفاء موافقة شئون البيئة على المشروع.