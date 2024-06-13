شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع مساعدات على المواطنين تزامنا مع احتفالات عيد الأضحى المبارك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضيالخميس، 13 يونيو 2024 04:43 م
مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تم توزيع المساعدات العينية على الأهالي بالمناطق الحضارية الجديدة ضمن مبادرة كلنا واحد، والتي تهدف لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
يذكر أنه تم إطلاق العديد من المراحل من مبادرة كلنا واحد خلال الفترة الماضية لتوفير أغذية باأسعار مخفضة للمواطنين ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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