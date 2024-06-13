تطورات جديدة في بلاغ سمية الخشاب ضد رامز جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة بالجيزة، حفظ التحقيقات في البلاغ المقدم من الفنانة سمية الخشاب والذي تتهم فيه رامز جلال بشأن برنامج المقالب الشهير.

كانت اتهمت سمية الخشاب في بلاغها الذي حل رقم 2796 لسنة 2024 بدائرة العجوزة رامز جلال، بتعريض حياتها وحياة الآخرين للخطر، وقررت النيابة حفظ البلاغ وغلق التحقيقات في البلاغ المقدمة منها ضد رامز جلال.

ودفع أشرف عبدالعزيز محامي رامز جلال، بانتفاء الاتهام الموجه له، موكدا أن العمل لم يخرج على أنه فكرة برنامج للمقالب في رمضان، ولم يحدث أي اعتداء على الضيوف أثناء تواجدهم مع الفنان رامز جلال.

وقالت سمية الخشاب في بلاغها، تم الاتصال من البرنامج بها كونه برنامج حواري فقط دون أي تعرض لأذى أو هلع أو أي نوع من المقالب السخيفة الذي اعتاد على تقديمها، وأنه يريد فعلا تغيير سياق البرنامج للحوارية فقط دون الأمور الذي اعتاد على تقديمها السنوات السابقة، وتم الاتفاق معها على ذلك وأبلغتهم الطالبة أنها متعلقة بأعمال أخرى لتجنب تعرضها لأي إصابات، وأنها في مرحلة "راكور".

وأوضح البلاغ أنه بتاريخ 16-2-2024 قامت الطالبة بالذهاب لتصوير الحلقة وعند وصولها قامت بلقاء الفنان رامز جلال وقامت بمصافحته وكانت جميع الأمور تسير بصوره طبيعية وحوارية بحتة، دون أي أمر آخر، وقام بإبلاغها أنه سوف يقوم بفعل شيء والعودة لها مرة أخرى، وتركها للحظات لتفاجئ بسقوطها من الغرفة المتواجدة بها دون سابق إنذار أو أعذار، ودخولها علة زلاقة أسطوانية متعددة الانحرافات وبها مواد سائلة تزود من سرعة الانزلاق حتى سقطت أرضًا على أرض صلبة