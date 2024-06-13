شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي يصل إلى السعودية اليوم لأداء فريضة الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الأخيرة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى المملكة العربية السعودية لـ أداء فريضة الحج، حسبما ذكرت رئاسة الجمهورية.

ومن المقرر أن يصل الرئيس إلى المدينة المنورة، حيث يؤدى الصلاة فى المسجد النبوى الشريف ويزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، قبل أن ينتقل إلى مكة المكرمة لبدء مناسك الحج. .. وفيما يلى موجز لأهم الأخبار.

وزارة ‫الزراعة تنفى قطع الأشجار بحديقة الحيوان‬

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لجنة من المختصين بالوزارة بالانتقال لـ حديقة الحيوان بالجيزة بعد تداول بعض مواقع التواصل أخبارا حول تقطيع الأشجار في حديقة الحيوان والمعاينة على الطبيعة حيث ثبت عدم صحة الاخبار المتداولة جملة وتفصيلا وأن الصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى هي لأحد الأوناش، الذي يقوم بتهذيب الأشجار وليس تقطيعها وذلك للحفاظ عليها من التلف لصيانتها وتهذيبها وتجميل شكلها.



من ناحيته أكد أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة "أنه جاري عملية تهذيب وتقليم حديقتي الحيوان والأورمان منذ 6 أشهر ومرفق صور لما قبل وبعد التهذيب مشيرا إلى أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يؤكد دائما على ضرورة الحفاظ على الأشجار والنباتات النادرة وكل من له طابع اثري وتراثي في حديقتي الحيوان والاورمان وذلك طبقا لما هو منصوص عليه في العقود المبرمبة بين وزارة الزراعة وتحالف تطوير الحديقتين والذي تقوده شركة الإنتاج الحربى للمشروعات.

طقس غد.. ارتفاع بالحرارة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 43 درجة وأسوان 48

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غد، الجمعة ، استمرار ذروة الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء ، ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء ، حار على السواحل الشمالية الشرقية ، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء ، معتدل على السواحل الشمالية.



ومتوقع غدا أن يشهد نشاط على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.



وبالنسبة لـ درجات الحرارة غدا الجمعة : القاهرة العظمى 43 درجة والصغرى 28، والإسكندرية العظمى 36 والصغرى 24، ومطروح العظمى 36 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 46 درجة والصغرى 29، وقنا العظمى 47 درجة والصغرى 30، وأسوان العظمى 48 درجة والصغرى 31.

وزير التموين: استمرار طرح لحوم الأضاحى بالمنافذ خلال أيام عيد الأضحى

أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة استمرار ضخ اللحوم فى المنافذ التموينية خلال أيام العيد تلبية لاحتياجات المواطنيين بتخفيضات تصل إلى 30% مقارنة بأسعار السوق بكميات تصل إلى 2 طن بكل مجمع بسعر 285 جنيها السودانى الطازج واللحم المفروم والكبدة الطازجة بسعر 285 جنيها، كما يتم طرح كيلو اللحوم البلدي بسعر 335 جنيها، وضأن مجمد أوروجواى بـ335 جنيها، والضأن البلدى 360 جنيها واللحوم الهندية المجمدة بسعر 220 جنيها للكيلو.



من جانبه، قال اللواء أحمد حسنين الرئيس التنفيذى للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم تنويع المناشئ التى يتم استيراد اللحوم منها وهى السودان وجيبوتي وأوروجواي والهند إضافة إلى اللحوم البلدية وأن تلك اللحوم تأتي رؤوس ماشية حية، ويتم تغذيتها بالعلف المصرى ثم ذبحها في محجري توشكي وسفاجا وأن لجنة متخصصة مكونة من ممثلين عدة جهات معنية منها هيئة سلامة الغذاء ووزارة التموين تسافر إلى بلد المنشأ للتأكد من سلامة العجول المقرر توريدها وبعد وصول الشحنة إلى مصر تقوم لجنة أخرى بفحص العجول مرة أخرى للتأكد من سلامتها قبل الفحص مع العلم ان العجول تصل إلى محجرى سفاجا وتوشكى.

وزارة الاتصالات تفتح باب التسجيل فى "مبادرة بُناة مصر الرقمية"

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دورة جديدة من "مبادرة بُناة مصر الرقمية" للعام الدراسي 2024/2025، والمبادرة هي منحة مجانية تهدف إلى إعداد كوادر تقنية متميزة وتنمية القدرات الإبداعية للشباب، وبناء شراكات طويلة الأجل مع الشركات العالمية والجامعات المتخصصة لإتاحة فرص بناء خبرات عملية، وأيضًا تطوير مهارات الأكاديميين.



وتنقسم المبادرة إلى برنامجين، هما برنامج ذوي الخبرة ومدته 12 شهرًا، والبرنامج الاحترافي ومدته ثمانية أشهر.

ويشمل التدريب عدة تخصصات، منها علوم البيانات والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني والأنظمة المدمجة والفنون الرقمية وتحليل الأعمال وتخطيط موارد المؤسسات وتطوير البرمجيات وتصميم الإلكترونيات، كما توفر المبادرة تدريبًا لتنمية المهارات القيادية والإدارية واللغوية.

متوقع بلوغها 72 درجة.. "الصحة السعودية" تحذر الحجاج من ارتفاع الحرارة

حذرت وزارة الصحة السعودية الحجاج من أخطار التعرض لارتفاع حرارة الأسطح بالمشاعر المقدسة، والتي تصل إلى 72 درجة مئوية في بعض المناطق الجبلية. وفق "سبق" السعودية.

وحذرت الحجاج من خطر التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، مشيرة إلى أن موسم الحج هذا العام يأتي مع ارتفاع درجات الحرارة على مكة المكرمة التى تعد أكبر الصعوبات التي يواجهها الحجاج.

ودعت وزارة الصحة الحجاج إلى استخدام المظلات بشكل دائم لـ تجنب التعرض للشمس بشكل مباشر، وشرب المياه بكميات كافية على مدار اليوم، حتى لو لم يشعروا بالعطش، والالتزام بكل التعليمات والنصائح الصحية، والابتعاد عن الخروج والتعرض لأشعة الشمس أو المشي على الأسطح أو لمسها خلال ساعات الذروة من الساعة الـ 11 صباحًا إلى الـ 3 مساءً.

الحبس 6 أشهر لسائق "أوبر" تحرش بسيدة فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن حسومة رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار إيهاب محمود إسماعيل والمستشار إمام محمد الصيرفي، والمستشار محمد صلاح الدين محمود، وسكرتير المحكمة السيد البتانوني بمعاقبة المتهم "ا.م.ع" سائق شركة أوبر، بالحبس مع الشغل 6 أشهر، وذلك عما نسب إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالتعدي علي المجني عليها "ن.ح.م".



تعود أحداث القضية المقيدة برقم 3400 جنايات قسم شرطة الجمرك، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط المباحث الجنائية برصد مقطع فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة ترصد قيام سائق "أوبر" بالقيام بأعمال إباحية بالإشارة وخدش الحياء خلال استقلالها السيارة خاصته بدائرة القسم.

حزب العمال البريطانى يتعهد بالاعتراف بدولة فلسطين حال فوزه بالانتخابات

أبدى حزب العمال البريطانى نيته الاعتراف مستقبلًا بدولة فلسطين حال فوزه فى الانتخابات المقبلة، حسبما ذكرت رويترز.



وتعهد حزب العمال البريطاني، الذى يتقدم بفارق كبير فى استطلاعات الرأى عن حزب المحافظين الحاكم، قبل انتخابات الرابع من يوليو 2024، بالاعتراف بالدولة الفلسطينية كمساهمة فى تجديد عملية السلام.



وقال حزب العمال البريطانى فى بيان له: "إن إقامة الدولة الفلسطينية هى حق الشعب الفلسطينى غير القابل للتصرف، نحن ملتزمون بالاعتراف بالدولة الفلسطينية كمساهمة فى عملية السلام".

تسريب معلومات سرية.. إعلام إسرائيلى يكشف اختراقا أمنيا جديدا لجيش الاحتلال

سلطت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية الضوء على فشل استخباراتى جديد لجيش الاحتلال الإسرائيلى، فبعد مرور أكثر من 251 يومًا على الحرب الوحشية التى يشنها جيش الاحتلال فى قطاع غزة، تواجه تل أبيب فشلاً جديدًا، من الناحية الاستخباراتية.



وأكدت الصحيفة أن محققين سريين تمكنوا من اقتحام وحدة عسكرية إسرائيلية دون عوائق، وقضاء ثلاث ساعات داخل صفوف جيش الاحتلال.



وأشارت الصحيفة إلى أن الفريق السرى قضى مدة 3 ساعات تقريبًا، حيث تظاهروا بأنهم ضباط فى القاعدة فى "معسكر جيلوت" دون عوائق، ووصلوا إلى مجمعات العمليات، وجمعوا الوثائق، وكان من الممكن أن يتسببوا فى أضرار للبنية التحتية والجنود، بحسب الصحيفة العبرية.