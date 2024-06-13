شكرا لقرائتكم خبر عن 4 وظائف بشركة مصر للطيران مستثناة من قرار الإجازات والإعارات.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرار باستثناء وظائف "طيار – مهندس مجاز- تخصصات الخدمات الأرضية المجازة – ضباط المراقبة الجوية " بالشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها والمصرية القابضة للمطارات والملاحة، من تطبيق أحكام قرار إطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج.



وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قد أصدر قرارًا مسبقاً باستثناء هيئة قناة السويس من تطبيق أحكام قرار إطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج.