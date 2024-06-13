شكرا لقرائتكم خبر عن فصائل فلسطينية: قصفنا تجمعات جنود وآليات عسكرية للاحتلال غرب رفح الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت فصائل فلسطينية أنها قصفت بقذائف الهاون تجمعات لجنود الاحتلال وآلياتهم العسكرية في محاور التقدم غرب مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها .



وقالت وكالة بلومبرج الأمريكية إنه فى الأشهر التى تلت شن إسرائيل لحربها على قطاع غزة، فى أعقاب الهجوم الذى تعرضت لها فى السابع من أكتوبر، تم إلغاء دعوات المشاركة فى المرتمرات لعشرات من الباحثين فى إسرائيل وتم سحب أبحاثهم من المراجعة، وتوقف التمويل، كما أن طلبات التقييم السرى المعتادة فى العالم الاكاديمى تم تجاهلها أو رفضها.