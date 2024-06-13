شكرا لقرائتكم خبر عن بينى جانتس: نتنياهو أوقف صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين لأسباب سياسية والان مع تفاصيل الخبر

أكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن بينى جانتس العضو السابق فى حكومة الحرب الإسرائيلية، قال فى تصريحات له، إن إسرائيل تواجه حربا صعبة على الحدود مع لبنان لكنها ضرورية.



وأكدت نقلا عن جانتس أيضا أن نتنياهو أوقف صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين لأسباب سياسية، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.