شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلي عن مصدر سياسي رفيع: تعديلات حماس على صفقة التبادل ليست طفيفة والان مع تفاصيل الخبر

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر سياسي رفيع أن تعديلات حماس على مقترح صفقة التبادل ليست طفيفة وشملت عشرات البنود، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها .

كانت هيئة البث الإسرائيلية، قد أكدت أن بينى جانتس العضو السابق فى حكومة الحرب الإسرائيلية، قال فى تصريحات له، إن إسرائيل تواجه حربا صعبة على الحدود مع لبنان لكنها ضرورية.



وأكدت نقلا عن جانتس أيضا أن نتنياهو أوقف صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين لأسباب سياسية، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.