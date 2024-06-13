الرئيس السيسي يستهل زيارته للأراضى المقدسة بالصلاة فى المسجد النبوى الشريف

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى المدينة المنورة، اليوم، للصلاة فى المسجد النبوى، فى مستهل زيارته للملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج.

محمد يوسف

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