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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يستهل زيارته للأراضى المقدسة بالصلاة فى المسجد النبوى الشريف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالىالخميس، 13 يونيو 2024 07:38 م
وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى المدينة المنورة، اليوم، للصلاة فى المسجد النبوى، فى مستهل زيارته للملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج.
وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى المملكة العربية السعودية لـ أداء فريضة الحج، حسبما ذكرت رئاسة الجمهورية.
الرئيس السيسي يصل السعودية لأداء فريضة الحج
الرئيس السيسي يصل إلى السعودية لأداء فريضة الحج
الرئيس السيسي
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