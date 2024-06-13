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الرئيس السيسي يستهل زيارته للأراضى المقدسة بالصلاة فى المسجد النبوى الشريف

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالى

الخميس، 13 يونيو 2024 07:38 م

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى المدينة المنورة، اليوم، للصلاة فى المسجد النبوى، فى مستهل زيارته للملكة العربية لأداء فريضة الحج.

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى المملكة العربية السعودية لـ أداء فريضة الحج، حسبما ذكرت رئاسة الجمهورية.

 

الرئيس السيسي يصل السعودية لأداء فريضة الحج
الرئيس السيسي يصل السعودية لأداء فريضة الحج

الرئيس السيسي يصل إلى السعودية لأداء فريضة الحج
الرئيس السيسي يصل إلى السعودية لأداء فريضة الحج

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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