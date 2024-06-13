شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: لا قطع للأشجار بحديقة الميريلاند ونحرص على زيادة المساحات الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد معتمد، مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي، أن ما أُثير حول قطع الأشجار بحديقة الميريلاند تمهيدا لتحويلها إلى منطقة أنشطة وكافيهات، أمر غير صحيح، إذ كشفت المعاينة التي أجرتها وزارة البيئة، القيام فقط بعمليات تهذيب وتقليم للأشجار.

أضاف معتمد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن عمليات تهذيب الأشجار مهمة للنباتات في عملية نموها، لافتا إلى أن تهذيب الأشجار يتم بصفة سنوية.

وتابع مساعد وزيرة البيئة: "اللجنة عندما عاينت مرة أخرى، تأكدت أنه لم يحدث أي قطع أو إزالة أي أشجار بالحديقة، بل وأصدرت توجيهات بعدم تنفيذ أي عمليات تهذيب أو تقليم بدون الرجوع إلى حي مصر الجديدة والهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، وعدم إقامة أي أنشطة بالحديقة".

وأشار، إلى أن سياسة الدولة تحث على التوسع في زراعة الأشجار والمساحات الخضراء، فالمبادرات الرئاسية تتم من أجل ذلك، والعديد من الإجراءات الأخرى التي تتم بشأن ذلك تكلف الدولة نفقات كبيرة.