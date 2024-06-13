شكرا لقرائتكم خبر عن 10 سنوات من البناء والتعمير.. غدا فى الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " 10 سنوات من البناء والتعمير.. غدا فى الخليج 365.. "30 يونيو" مثلت نقطة البداية لنهضة غير مسبوقة.. مدن الجيل الرابع بوابة مصر للدخول فى عصر المدن الذكية.. "سكن كل المصريين" هدفه توفير شقة لكل مواطن. اقرأ فى العدد أيضا.. Euro 2024 -ضربة بداية يورو 2024 الليلة.. 24 منتخبا تتصارع على اللقب

Euro 2024 -ضربة بداية يورو 2024 الليلة.. 24 منتخبا تتصارع على اللقب - حدائق القاهرة تستعد الستقبال الزوار فى عيد الأضحى.. "النقل العام" تخصص خطوطا لخدمة المناطق الترفيهية والأتوبيس النهرى ينظم رحلات للقناطر.. برامج ترفيهية بالحديقة الدولية.. وطوارئ بالنظافة لمواجهة مخلفات الذبح - استعدادات مكثفة من "الصحة" لتأمني الاحتفالات والمصايف.. عمرو قنديل: تطبيق البرامج الوقائية ملنع األمراض.. ويؤكد: تنشيط أعمال مراقبة الأغذية بكل المنشآت الغذائية.. والتزام المستشفيات فى المحافظات بمعايير مكافحة العدوى

- استعدادات مكثفة من "الصحة" لتأمني الاحتفالات والمصايف.. عمرو قنديل: تطبيق البرامج الوقائية ملنع األمراض.. ويؤكد: تنشيط أعمال مراقبة الأغذية بكل المنشآت الغذائية.. والتزام المستشفيات فى المحافظات بمعايير مكافحة العدوى - الحجاج يتوجهون اليوم إلى مشعر منى لبدء مناسك الحج بيوم التروية - 245 مليون دولار صادرات البطاطس فى الربع الأول من 2024

- 245 مليون دولار صادرات البطاطس فى الربع الأول من 2024 - إسرائيل تواصل حرب الإبادة ضد سكان غزة - 6 جامعة مصرية فى تصنيف التايمز للتنمية المستدامة



p - 6 جامعة مصرية فى تصنيف التايمز للتنمية المستدامة



يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز