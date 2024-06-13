شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية: تأشيرة الحج عنصر من عناصر الاستطاعة ويجب احترام الإجراءات والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور شوقي علام مفتى الديار المصرية، أن هناك تعليمات ولوائح وتنظيمات كبيرة في مصر خلال موسم الحج تحتاج أن يكون الإنسان على بينة وبصيرة من هذه التنظيمات حتى يأتي إلى المملكة السعودية بتصريح واجراءات سليمة، محذرا من مخالفة الاجراءات لأداء مناسك الحج.

وأضاف شوقي علام، خلال لقاء ببرنامج "مانشيت"، مع الإعلامى جابر القرموطي، على قناة سى بي سي، أنهم أصدروا فتاوى عديدة على شرط الاستطاعة والاستطاعة مفهومها متطورة وفي هذا العصر دخل عنصر التنظيم والإجراءات المتبعة، موضحا أنه لابد أن يحصل كل إنسان على رخصة وتأشيرة والتأشيرة أصبحت عنصر من عناصر الاستطاعة وإذا لم تتوفر فالمسلم غير مطالب بالأداء.

ووجه شوقى علام رسالة للذين يأتون لأداء مناسك الحج بطرق مخالفة، قائلا: "لا ترهقوا أنفسكم والله لا يسألكم على هذا ولكن يسألكم على المخالفة، وفى ناس بترهق نفسها بدون تصريح ولذلك تطبق الأنظمة عليهم وإذا سمحت السلطات فى السعودية بإدخالهم فحجهم صحيح"، موضحا أن الحج الآن أصبح في مكان محدود ويتطلب وعى الإنسان.