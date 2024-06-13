شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السكة الحديد تؤكد: رحلة قطار الإسكندرية- أسوان بلا ملاحظات والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الهيئة القومية لـ سكك حديد مصر أنه أثناء مسير قطار رقم 164 إكسبريس ثالثة تهوية ديناميكية من الإسكندرية / أسوان بالجرار رقم 2544 ما بين محطتى أبوالنمرس/ طموه تلاحظ لمراقب برج ابوالنمرس رباط بالبوجي للعربة الأخيرة من القطار وتنبه على الفور على السائق بالوقوف والمرور على القطار وتصريف العربة وقد حدث بالفعل، وتم استئناف المسير مرة أخرى، والقطار بحالة جيدة وبدون أي ملاحظات.



وناشدت الهيئة جمهور المواطنين بعدم نشر أى أخبار دون الرجوع إلى المصادر الرسمية للهيئه القومية لسكك حديد مصر وعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار الكاذبة .