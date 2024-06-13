شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الدولة يكرم الموظفين المتميزين خلال العام القضائي 2023-2024.. صور والان مع تفاصيل الخبر

كرَّم المستشار عادل فهيم محمد عزب - رئيس مجلس الدولة- امس الأربعاء، الموظفين المتميزين خلال العام القضائي 2023-2024، وذلك بحضور الأمناء العام المساعدين.

وقدم رئيس مجلس الدولة، الشكر الي الموظفين المكرمين، ولجميع موظفي الجهاز الإداري بمجلس الدولة على ما بذلوه من جهد وعمل متواصل خلال العام القضائي الماضي.

وأكد المستشار عادل عزب، أهمية دور الجهاز الإدارى في نجاح ورفعة مجلس الدولة، وحَثَّهم على مزيد من الجهد لتحقيق معدل أعلى من الإنجاز.



جانب من الحضور والمكرمين



أثناء الفاعلية



موظفو مجلس الدولة بما فيهم المكرمون موظفو مجلس الدولة بما فيهم المكرمون



رئيس مجلس الدولة يتوسط المكرمين