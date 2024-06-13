شكرا لقرائتكم خبر عن وزير شئون القدس يطلع السفير المصرى على آخر المستجدات بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلع وزير شئون القدس الفلسطينى د.أشرف الأعور اليوم الخميس، السفير المصرى إيهاب سليمان على آخر التطورات في مدينة القدس المحتلة.

وأشاد الأعور، خلال لقائه السفير المصرى بمقر السفارة المصرية في رام الله، بالمواقف المصرية الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني، مثمنا الدور الهام والتاريخي الذي تلعبه الحكومة المصرية لدعم القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967وعاصمتها القدس الشريف.

وأطلع د. الأعور السفير المصرى على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق المقدسيين واستغلال الاحتلال الحرب في غزة لتصعيد انتهاكاتها في مدينة القدس بما فيها عمليات الهدم المستمرة والاعتقالات والإبعادات والاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى، والتي زادت وتيرتها خلال الفترة الماضية وما يتخللها من أداء طقوس تلمودية فى استفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم، بحسب ما نقلته وكالة وفا الفلسطينية الرسمية.

واستعرض الوزير الصعوبات التي تعيشها المؤسسات الفلسطينية في مدينة القدس، ومعاناة قطاع التعليم، حيث سعي الاحتلال لأسرالة التعليم في المدارس الفلسطينية بالقدس ومحاربة المنهاج الفلسطيني، وأيضاً قطاع الصحة في مدينة القدس يعاني من أزمة خانقة وبالذات المستشفيات الفلسطينية بالمدينة .

من ناحيته، أكد السفير سليمان على دعم مصر الشقيقة للشعب الفلسطينى فى هذه الظروف الاستثنائية والصعبة التي تعيشها فلسطين، مؤكدا على عمق العلاقة الفلسطينية - المصرية ومعبرا عن دعم الحكومة والشعب المصرى لحقوق الشعب الفلسطيني، وأن مدينة القدس في أذهان كل مصرى، مؤكدا استمرار بذل الجهود المصرية حتى يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وينال استقلاله.