شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تدعم لقاح داء الكلب لمنع الوفيات بالتعاون مع تحالف جافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية ، فى بيان لها إن تحالف اللقاحات جافى Gavi، يعلن بالتعاون مع الشركاء، عن دعم لقاحات داء الكلب البشرية للوقاية بعد التعرض (PEP) كجزء من التحصين الروتيني.

وتتلقى البلدان المؤهلة إرشادات حول كيفية الوصول إلى هذه اللقاحات بموجب سياسة التمويل المشترك الخاصة بـ Gavi. وسيتم قبول الجولة الأولى من الطلبات بحلول منتصف يوليو 2024.



وتحدث 95 % من وفيات داء الكلب بين البشر في أفريقيا وآسيا، وغالبًا ما يكون ذلك في المجتمعات المهمشة التي تفتقر إلى الرعاية.

يكمل هذا التطور الجهود العالمية المستمرة لحملة "صفر بحلول 2030" ، بقيادة شركاء متحدون ضد داء الكلب، بما في ذلك منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH، OIE سابقًا). بهدف القضاء على داء الكلب البشري الذي ينتقل عن طريق الكلاب بحلول عام 2030.

وقال الدكتور جيروم سالومون، المدير العام المساعد لشؤون التغطية الصحية الشاملة والأمراض السارية وغير السارية في منظمة الصحة العالمية : "إن هذا الالتزام من التحالف العالمي للقاحات والتحصين أمر بالغ الأهمية وسيسرع الجهود الرامية إلى وقف الوفيات البشرية الناجمة عن داء الكلب الذي تنتقل به الكلاب". "ستوفر منظمة الصحة العالمية المساعدة الفنية للبلدان، ليس فقط لدعم طلبات التمويل الخاصة بها لجافى Gavi ولكن أيضًا لوضع خطط عمل شاملة يمكن أن تحقق تقدمًا حقيقيًا نحو هدف الصفر بحلول20 30."

في أكثر من 150 دولة حيث لا يزال داء الكلب في الكلاب يمثل مشكلة صحية عامة خطيرة، غالبًا ما تكون مخزونات لقاحات داء الكلب البشرية في أنظمة الصحة العامة محدودة للغاية، خاصة في المجتمعات المهمشة. عندما يتوفر لقاح داء الكلب البشري من خلال المرافق الخاصة، يمكن أن تفرض تكلفة الوقاية بعد التعرض عبئًا ماليًا كارثيًا على الأسر والمجتمعات.

وقالت أوريليا نجوين: "إن هدف التحالف العالمي للقاحات والتحصين من هذا البرنامج هو المساهمة في الجهود العالمية لمكافحة داء الكلب وإنقاذ الأرواح من خلال مساعدة البلدان على ضمان إتاحة لقاحات داء الكلب البشرية لأي شخص يحتاج إليها، وأن المجتمعات الضعيفة والمهمشة لديها فرص متساوية للحصول على هذه الأدوية الأساسية".

داء الكلب هو مرض فيروسي يسبب التهابًا حادًا في الدماغ. وفي 99% من الحالات ينتقل إلى الإنسان عن طريق كلب مسعور. بمجرد أن يصل الفيروس إلى الجهاز العصبي المركزي ويظهر على الشخص المصاب الأعراض السريرية، فإن الإصابة بداء الكلب تكون مميتة بنسبة 100٪ تقريبًا.

إن الطبيعة المميتة لداء الكلب وأعراضه المؤلمة تجعله واحدًا من أكثر الأمراض المروعة في العالم. ومع ذلك، يمكن الوقاية من عدوى داء الكلب عن طريق العلاج الوقائي الفوري، والذي يتكون من غسل الجروح بشكل كامل، وإعطاء دورة من لقاح داء الكلب البشري عالي الجودة، والجلوبيولين المناعي إذا لزم الأمر.

وافق جافى Gavi مبدئيًا على إدراج لقاحات داء الكلب البشرية للوقاية من التعرض للمرض في استراتيجية استثمار اللقاحات 2021-2025، إلا أن جائحة كورونا أدت إلى تأجيل البرنامج حتى منتصف عام 2023، عندما اتخذ مجلس إدارة Gavi قرار إعادة التشغيل.

وقالت البروفيسور لوسيل بلومبرج، رئيسة منظمة متحدون ضد داء الكلب: "إن استثمار جافي مهم للغاية ويدعم ركيزة أساسية للاستراتيجية العالمية لوقف وفاة الناس بسبب هذا المرض الرهيب". "ولكن لوقف الوفيات الناجمة عن داء الكلب بين البشر بشكل كامل، فإننا بحاجة ماسة إلى بيانات ومراقبة أفضل، ويجب تطعيم الكلاب، ويجب تثقيف الناس حول ما يجب عليهم فعله في حالة العض، وكيفية تجنب التعرض للعض في المقام الأول.



إن وقف الوفيات البشرية الناجمة عن داء الكلب هو أمر في متناول أيدينا، ولكن الأمر سيتطلب عمل قطاعات متعددة معًا لتحقيق ذلك.

يمكن لجميع البلدان المؤهلة للانضمام إلى Gavi أن تتقدم بطلب للحصول على دعم للاستثمار في لقاحات داء الكلب البشرية للوقاية من التعرض بعد التعرض. سيكون التمويل متاحًا لشراء اللقاح واللوازم المرتبطة به. لا يغطي هذا البرنامج الجلوبيولين المناعي لداء الكلب (RIG) ولقاحات الكلاب. لا يُطلب من البلدان أن يكون لديها خطة وطنية لمكافحة داء الكلب لتقديم طلب للحصول على الجولة الأولى من التمويل المتعدد السنوات.



ولكن الخطة الوطنية ستكون إلزامية لجميع الطلبات اللاحقة.

سيتم قبول طلبات التمويل من قبل Gavi في عام 2024 بحلول 15 يوليو وبحلول 23 سبتمبر 2024، مع فتح نوافذ التمويل اللاحقة 3 مرات كل عام.

