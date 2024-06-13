شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف درجات الحرارة بأسبوع العيد.. وتؤكد: ذروة الموجة الحارة بدأت اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود شاهين مدير الإدارة المركزية للتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن ذروة درجات الحرارة بدأت اليوم بتسجيل 40 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، و44 درجة مئوية على محافظات جنوب مصر، وتستمر الارتفاعات خلال غدا وبعد غد مع ارتفاعات جديدة.

وأضاف شاهين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن الإحساس بدرجة الحرارة يختلف من مكان إلى آخر، حسب درجة الرطوبة والتعرض لأشعة الشمس.

وتابع محمود شاهين: "خلال أسبوع العيد ستكون درجات الحرارة بين 39 : 37 درجة مئوية، وسوف تكون الأجواء ممتعة جدا في السواحل الشمالية، حيث ستكون درجة الحرارة فيها 33 درجة مئوية".