شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون: تشكيل هيئة ثلاثية بهدف تهدئة التوتر بين حزب الله وإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون خلال قمة مجموعة السبع، إن مجموعة السبع وافقت على تشكيل هيئة ثلاثية مع إسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا لمناقشة خريطة طريق بهدف تهدئة التوتر بين حزب الله وإسرائيل، حسبما ذكرت القناة 12 العبرية.

يذكرأن، أعلن حزب الله استهداف مراكز الاستخبارات في قاعدة إسرائيلية بالجولان المحتل بسرب من المسيرات الانقضاضية، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

وأكد حزب الله، أنه نفذ هجوما جويا بسرب من المسيرات على ثكنة كاتسافيا الإسرائيلية وأصاب الأهداف بدقة.