شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: على إسرائيل الالتزام بالقانون الإنسانى فى حربها بغزة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الخارجية الأمريكية أن أنتونى بلينكن ناقش خلال زيارته للشرق الأوسط الجهود الدبلوماسية لتهدئة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.



وقالت الخارجية الأمريكية، إنه على إسرائيل التزام القانون الإنساني الدولي في حربها بقطاع غزة بما يضمن حماية المدنيين، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، قد أكدت أن بينى جانتس العضو السابق فى حكومة الحرب الإسرائيلية، قال فى تصريحات له، إن إسرائيل تواجه حربا صعبة على الحدود مع لبنان لكنها ضرورية.

وأكدت نقلا عن جانتس أيضا، أن نتنياهو أوقف صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين لأسباب سياسية، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.