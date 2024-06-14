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بايدن: عقبة تنفيذ خطة وقف إطلاق النار فى غزة رفض حماس التوقيع

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القاهرة - سامية سيد - رامى محيى الدين

الخميس، 13 يونيو 2024 10:30 م

قال الرئيس الامريكى جو بايدن إن العقبة الكبرى التي تحول دون تنفيذ خطة وقف إطلاق النار في غزة هي رفض حماس التوقيع عليها، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها .


واعلن حزب الله استهداف انتشار لجنود الاحتلال في مستوطنة نطوعا بالأسلحة الصاروخية وحققنا إصابة مباشرة.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، قد أكدت أن بينى جانتس العضو السابق فى حكومة الحرب الإسرائيلية، قال فى تصريحات له، إن إسرائيل تواجه حربا صعبة على الحدود مع لبنان لكنها ضرورية.

وأكدت نقلا عن جانتس أيضا أن نتنياهو أوقف صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين لأسباب سياسية، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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