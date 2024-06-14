شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص وعلا الشافعى فى عزاء والد منتصر النبراوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الإعلام والصحافة وقيادات الشركة المتحدة على التواجد في عزاء اللواء عبد الله النبراوى والد منتصر النبراوى رئيس مجلس المصريين أوت دور، اليوم الخميس في قاعة الفردوس بمسجد القوات المسلحة بمدينة نصر.

وكان على رأس الحضور أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة الخليج 365، وعلا الشافعي رئيس التحرير، ومحمود التوني رئيس شبكة قنوات الحياة.

وتقدم كل من أشرف سالمان رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومحمد سعدي نائب رئيس مجلس الإدارة، وعمرو الفقى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وجميع أعضاء مجلس الإدارة والعاملون بالمجموعة بخالص العزاء إلى منتصر النبراوى.

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والد منتصر النبراوى، المدير التنفيذى لمجموعة المصريين أوت دور، والذى توفى أمس الأربعاء، على أن تقام صلاة الجنازة في مسجد الصديق بمساكن شيراتون عقب صلاة العصر.

وقالت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في نعيها: "إنا لله وإنا إليه راجعون، تتقدم إدارة العلاقات العامة، ببالغ الحزن والأسى وخالص التعازى، للسيد منتصر النبراوى، رئيس مجلس إدارة المصريين أوت دوور، في وفاة والده السيد اللواء عبد الله النبراوى، تغمد الله الفقيد بواسع الرحمة".



أكرم القصاص ويوسف الحسينى خلال عزاء والد منتصر النبراوى



الفنان عصام السقا فى عزاء والد منتصر النبراوى



الفنان عماد زيادة خلال العزاء



الفنان عماد زيادة والكاتب الصحفى أكرم القصاص



الفنان عماد زيادة يقدم واجب العزاء فى والد منتصر النبراوى



المستشار طاهر الخولى خلال العزاء



المستشار طاهر الخولى يقدم العزاء فى والد منتصر النبراوى