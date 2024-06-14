شكرا لقرائتكم خبر عن تعين المستشار ياسر البخشوان نائبا لرئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربى الإفريقى ووزيرًا مفوضًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي، قرارا بتعيين المستشار ياسر محمد حامد البخشوان، نائباً لرئيس المجلس الأعلي للاقتصاد العربي الإفريقي للعلاقات العامة -بدرجة وزير مفوض - كأول مصرى يشغل هذا المنصب.





يذكر أن المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي هو منظمة دولية إقليمية متخصصة مقرها الرئيسي بباريس بدولة فرنسا باعتبارها شخص من أشخاص القانون الدولي تمتلك الامتيازات والحصانات الدبلوماسية ويتمتع بهذه الامتيازات والحصانات كل العاملين بها، ويمتلك المجلس العديد من المقار المختلفة بالدول العربية والإفريقية والتي تدير شئون المجلس وتعمل علي تحقيق أهدافه.

ويشار إلى أن المستشار ياسر البخشوان من مواليد محافظة البحيرة وحصل علي ليسانس الحقوق بتقدير عام جيدجدا مع مرتبة الشرف وحصل علي درجة الماجستير في القانون والتحق للعمل القضائي قاضيا بمجلس الدولة المصرى ثم انتقل للعمل الدبلوماسي كأول مصرى يعمل نائباً لرئيس المجلس الاعلي للاقتصاد العربي الافريقي -بدرجة وزير مفوض- .

و كان ترشيحه لشغل المنصب واختياره يرجع لكونه يمتلك قدرات خاصة تؤهله لهذه المهمة الدبلوماسية، فضلا عن تقارير حقوقية وردت من الكيانات الدولية التابعة للأمم المتحدة التي أسهمت في هذا الترشح، وشغل المنصب كون البخشوان قد ساهم بأداء ناجح متسم بالريادة والنشاط في العديد من المناسبات الدولية.

وأعرب المستشار الدكتور هاني حسن أبوزيد رئيس المجلس عن سعادته بإنضمام المستشار ياسر البخشوان نائباً له كونه يتابع أداءه منذ فتره ونجح في تعيينه بالمجلس.