شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: تأمين مقار توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة خلال إجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن أن مقار توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة مؤمنة بشكل كامل أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك، موضحة أن هناك حرص شديد على سرية أسئلة امتحانات الثانوية العامة، مشددة على أنه لن يحدث أى تسريب للأسئلة على الإطلاق.



وانتهى طلاب الثانوية العامة الاربعاء 12 يونيو 2024 من امتحان المواد غير المضافة للمجموع، على أن تبدأ امتحانات المواد الدراسية الأساسية 22 يونيو الجارى.

الجدير بالذكر، أن أعداد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة 745 ألف و86 طالبا، وعدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية 11 لجنة و4 لجان إدارة على مستوى الجمهورية و1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية و7 لجان تقدير على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى 84 مركزا لتوزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية و81 طالبا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبا مكفوفا و3306 طلاب دمج تعليمى و1646 طالبا بـ مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا.



ووجهت وزارة التربية والتعليم عدة تعليمات للطلاب، مشددة على أنه من الضرورى أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك فى إجابته وفى حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × وأضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملا، كما يجب على الطالب التركيز جيدا للحفاظ على ورقة إجابة البابل شيت والالتزام بتظليل الإجابات الصحيحة، مع نقل وكتابة البيانات بشكل وأضح فى كراسة الإجابة.