شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات هامة من معهد التغذية حول تناول اللحوم الحمراء فى العيد.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

حذر المعهد القومى للتغذية من الإفراط فى تناول اللحوم الحمراء للوقاية من الإصابة ببعض الأمراض مثل النقرس واختلال دهون الدم.

وكانت دراسات سابقة قد أشارت إلى وجود صلة بين استهلاك اللحوم الحمراء وخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، لكن الباحثين قالوا إن دراستهم تضيف مستوى أكبر من اليقين بشأن الارتباط.

وقام الخبراء بفحص السجلات الصحية والأنماط الغذائية لـ 216695 شخصًا تم استجوابهم حول ما يأكلونه كل عامين إلى 4 أعوام، لمدة تصل إلى 36 عامًا، خلال هذا الوقت، أصيب أكثر من 22000 مشارك بمرض السكري من النوع الثاني.

تظهر النتائج، المنشورة في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، أن تناول اللحوم الحمراء – سواء المصنعة أو غير المصنعة – يرتبط بقوة بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، أولئك الذين تناولوا كميات كبيرة من اللحوم الحمراء - حوالي حصتين ونصف يوميا - كانوا أكثر عرضة بنسبة 62 % للإصابة بالحالة مقارنة بأولئك الذين تناولوا كميات أقل.

وارتبطت كل حصة يومية إضافية من اللحوم الحمراء المصنعة بفرصة أكبر بنسبة 46% للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.