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شكرا لقرائتكم خبر عن إرشادات وزارة الصحة لاختيار مكان ذبح الأضاحى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالجمعة، 14 يونيو 2024 02:00 ص
كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من الإرشادات الهامة حول اختيار المكان الصحيح قبل ذبح الأضاحى والتى تمثلت فى النقاط التالية:-
1- توافر أماكن مخصصة لغسل اليدين
2- أن الجدران والأرضيات قابلة للتنظيف
3- عدم ظهور أي أعراض على العاملين بالمرفق وتطبيقهم للإجراءات الاحترازية
4- جمع النفايات والتخلص منها
5- خضوع الماشية لفحوصات بيطرية كافية
6- وجود مسافة مخصصة لعزل الحيوانات المشتبه في مرضها
ارشادات هامة عن اختيار مكان ذبح الأضاحى
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