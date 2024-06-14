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إرشادات وزارة الصحة لاختيار مكان ذبح الأضاحى.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الجمعة، 14 يونيو 2024 02:00 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من الإرشادات الهامة حول اختيار المكان الصحيح قبل ذبح الأضاحى والتى تمثلت فى النقاط التالية:-


1- توافر أماكن مخصصة لغسل اليدين

2- أن الجدران والأرضيات قابلة للتنظيف

3- عدم ظهور أي أعراض على العاملين بالمرفق وتطبيقهم للإجراءات الاحترازية

4- جمع النفايات والتخلص منها

5- خضوع الماشية لفحوصات بيطرية كافية

6- وجود مسافة مخصصة لعزل الحيوانات المشتبه في مرضها


ارشادات هامة عن اختيار مكان ذبح الأضاحى


 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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