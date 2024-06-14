شكرا لقرائتكم خبر عن إرشادات وزارة الصحة لاختيار مكان ذبح الأضاحى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من الإرشادات الهامة حول اختيار المكان الصحيح قبل ذبح الأضاحى والتى تمثلت فى النقاط التالية:-



1- توافر أماكن مخصصة لغسل اليدين

2- أن الجدران والأرضيات قابلة للتنظيف

3- عدم ظهور أي أعراض على العاملين بالمرفق وتطبيقهم للإجراءات الاحترازية

4- جمع النفايات والتخلص منها

5- خضوع الماشية لفحوصات بيطرية كافية

6- وجود مسافة مخصصة لعزل الحيوانات المشتبه في مرضها



ارشادات هامة عن اختيار مكان ذبح الأضاحى



