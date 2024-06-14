نصائح "الحماية المدنية" للوقاية من حرائق الشقق السكنية خلال الموجة الحارة

حذرت إدارة الحماية المدنية من خطورة اندلاع حرائق بالشقق السكنية نتيجة حدوث ماس كهربائى، وقالت إنه للحماية من الحرائق يجب اتباع أسس وقواعد السلامة خلال الموجة الحارة، ومنها:

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012