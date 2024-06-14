شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 29 بيتًا من بيوت الله منها 20 مسجدًا جديدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف اليوم (29) مسجدًا اليوم الجمعة، منها (20) مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و(9) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه (1047) مسجدًا منها (815) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(232) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالى ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 14/ 6 / 2024م عدد (12069) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (18) مليارًا و(622) مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف كفر الشيخ

1. المسجد الكبير أبو زيادة – أبو زيادة – دسوق

2. مسجد قطب أبو زيادة – عزبة مبارك - الحامول

3. مسجد مصطفى محمد عطية –قرية أم سن – الرياض

4. مسجد الرحمة – دار السلام – شنو– كفر الشيخ

مديرية أوقاف البحيرة

5. مسجد الخصمة البحرى – قرية النمرية– مركز أبو المطامير

6. مسجد النور أرض عبد الشافى – قرية النمرية– مركز أبو المطامير

7. مسجد السقا – قرية النمرية– مركز أبو المطامير

8. مسجد أبو دومة – قرية زاوية صقر – مركز أبو المطامير

9. مسجد نور الإسلام – قرية 3 المعركة – مركز بدر

مديرية أوقاف الإسماعيلية

10. مسجد أبو بكر الصديق – أرض المحافظة – مركز التل الكبير

11. مسجد التوحيد – مركز أبو صوير

مديرية أوقاف أسيوط

12. مسجد عمر بن الخطاب – وادى الشيح – العتمانية– البداري

13. مسجد المجموعة الصحية – قرية الحواتكة - منفلوط

مديرية أوقاف بنى سويف

14. مسجد عزبة الخُلافات – ونا القس – الواسطى

15. مسجد أحمد حسن مبارك – عطف إفوة - الواسطى

مديرية أوقاف الشرقية

16. مسجد عمر بن الخطاب – قرملة – أنشاص الرمل

17. مسجد غانم – قرية حفنا – شبرا النخلة

مديرية أوقاف الفيوم

18. مسجد الصعيدى الكبير – قرية الصعيدى - الحادقة – مركز الفيوم

مديرية أوقاف المنيا

19. مسجد خالد على – طمبو – بنى مزار

مديرية أوقاف أسوان

20. مسجد عمر بن الخطاب – الشيخ هارون أمام كلية الدراسات الإسلامية – أسوان أول

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الدقهلية

1. مسجد الحفناوى فودة – كفر طنبول القديم – مركز السنبلاوين

مديرية أوقاف دمياط

2. مسجد الملجأ – تفتيش السرو - الروضة

مديرية أوقاف قنا

3. مسجد النور – العليقات – جزيرة دندرة – مركز قنا

4. مسجد الشيخ أحمد حمد الله – العبابدة – بندر قنا

5. مسجد الرحمن – نجع آل خليفة – دندرة – مركز قنا

مديرية أوقاف أسيوط

6. مسجد آل مكادى – بنى حسين - أسيوط

7. مسجد السلام – المندرة - ديروط

8. مسجد أبو خابور – شطب - أسيوط

مديرية أوقاف بنى سويف

9. مسجد محمد عبد الوهاب – قرية إفوة - الواسطى.