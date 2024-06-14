شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كيفية تحديد عمر الأضحية من شكل الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة سماح نوح، رئيس قسم الإرشاد بإدارة الطب البيطرى بمركز الشهداء بالمنوفية، ضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية أثناء شراء أضحية العيد، وخاصة فيما يتعلق بـ عمر الأضحية، حيث يُشترط أن يكون عمر الجمال خمس سنوات، وسنتين للأبقار والجاموس، وسنة للماعز، و6 أشهر للخراف.

وأوضحت سماح نوح لـ"الخليج 365"، أنه يمكن معرفة عمر الأضحية من خلال اتباع عدة خطوات، وهى:

1- فتح فم الحيوان والنظر للفك السفلى للفم.

2- إذا كانت القواطع كلها أسنان لبنية، فأن العمر في هذه الحالة يكون أقل من سنة، والمسمي الدارج له "لبانى".

3- إذا كان الزوج الأول تم تبديله، فالعمر في هذه الحالة ما بين السنة والسنتين، ويسمي "كاسر زوج"، ويلاحظ بداية ظهور الثنايا المستديمة.

4- إذا تم تبديل الزوج الأول والثانى، فأن العمر في هذه الحالة يكون ما بين 2-3 سنوات، ويسمي "كاسر زوجين"، ويلاحظ عليه ظهور الرباعيتان.

5- إذا تم تبديل الزوج الأول والثاني والثالث، فأن العمر في هذه الحالة من 3-4 سنوات، ويُسمى "كسر 3"، ويمكن ملاحظته من خلال ظهور القارحان، وهي الأنياب الأربعة للحيوان.

6- إذا تم تبديل الزوج الرابع، فأن العمر في هذه الحالة يكون أكبر من 4 سنوات، ويُسمي "كسر".



تحديد عمر الأضاحى من الأسنان

من ناحية أخرى، قالت الدكتورة سماح، إن الأختام الموجودة على اللحوم المذبوحة بـ المجازر لها حبر خاص وارد من الهيئة العامة للخدمات البيطرية للمجازر فقط، ولا يمكن أن يتم إزالتها من اللحم حتى بالغسيل، مؤكدة أنه لا يُسبب أى ضرر فى حال تم طهيه مع اللحم، ولا يؤثر على الصحة، وأوضحت، أن وجود الأختام على اللحوم يعنى أن اللحم سليمة وتم ذبحها بالمجازر، مع الأخذ فى الاعتبار أن هناك إناسا مزورين ونصابين يتلاعبون ببعض الأختام، لذا لابد من شراء اللحوم من أماكن موثوقة.

وأضاف: "الأختام تعنى أن الحيوان تم ذبحه فى المجزر، ويتم الكشف الظاهرى عليه بواسطة أكثر من طبيب بيطرى متخصص، لتحديد اللحوم السليمة لذبحها والمريضة يتم استبعادها، والمريض بمرض خطير مثل السل يتم إعدامه أو البروسيلا، ويتم إعدام الأجزاء المُصابة منها، وإذا كانت إناث، يتم جسها أولا لاستبعاد العشار منها".